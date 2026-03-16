Internetseite ist fertig: Obernheimer Homepage erstrahlt in neuem digitalem Glanz

Die Gemeinde Obernheim hat schon vor geraumer Zeit eine neue Homepage beauftragt. Jetzt ist sie fertig und erstrahlt in moderner Optik.
Es ist vollbracht in der Gemeinde Obernheim. Dort wurde schon im Vorjahr, genauer vor der Sommerpause des Gemeinderates, über die Neugestaltung der Homepage diskutiert. Und in der Heuberg-Gemeinde war man da schon spät dran mit einer Überarbeitung des eigenen Internetauftritts. „Üblicherweise erfolgt bei den meisten Kommunen ein Website-Relaunch im Abstand von etwa vier bis fünf Jahren“, hatte die Verwaltung damals schon selbstkritisch festgestellt. Nötig war es aber geworden, weil sich im Grunde an allen Ecken und Enden die Vorschriften verändert haben im Laufe der Jahre. Und die letzte Überarbeitung erfolgte in Obernheim bereits im Jahr 2018, der letzte richtige Relaunch datiert gar aus 2012.