Internetauftritt in Bad Dürrheim: Stadtverwaltung geht digital neue Wege

Die neue Webseite der Stadt Bad Dürrheim und der Kur und Bäder GmbH ist online. Diese soll künftig dafür sorgen, dass Bürger sowie Gäste Informationen schneller finden.
Schneller zum passenden Ansprechpartner, Behördengänge bequem von zu Hause erledigen oder Inspiration für den nächsten Aufenthalt finden: Mit ihrer neuen Webseite bieten die Stadtverwaltung und die Kur und Bäder GmbH Bürgern ebenso wie Gästen laut Mitteilung einen zeitgemäßen, übersichtlichen und serviceorientierten Zugang zu allen wichtigen Informationen rund um die Stadt. Der neue Internetauftritt ist seit Kurzem online.