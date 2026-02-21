Internetauftritt in Bad Dürrheim: Stadtverwaltung geht digital neue Wege

Die neue Webseite der Stadt Bad Dürrheim und der Kur und Bäder GmbH ist online. Diese soll künftig dafür sorgen, dass Bürger sowie Gäste Informationen schneller finden.

Schneller zum passenden Ansprechpartner, Behördengänge bequem von zu Hause erledigen oder Inspiration für den nächsten Aufenthalt finden: Mit ihrer neuen Webseite bieten die Stadtverwaltung und die Kur und Bäder GmbH Bürgern ebenso wie Gästen laut Mitteilung einen zeitgemäßen, übersichtlichen und serviceorientierten Zugang zu allen wichtigen Informationen rund um die Stadt. Der neue Internetauftritt ist seit Kurzem online.

Im Mittelpunkt des Relaunchs stehen die Menschen, die in Bad Dürrheim leben, die Stadt besuchen oder für sich entdecken möchten. Eine klare Struktur, eine intuitive Navigation und ein für mobile Endgeräte optimiertes Design sorgen laut Mitteilung dafür, dass Informationen schnell gefunden werden. Die neue Webseite erfülle auch die aktuellen Anforderungen an Barrierefreiheit und technische Standards.

„Die neue Website ist ein zentraler Baustein unserer digitalen Stadtverwaltung“, betont Bürgermeister Jonathan Berggötz. „Mit dem digitalen Rathaus machen wir Verwaltungsangebote leichter zugänglich und schaffen echte Erleichterungen im Alltag der Bürgerinnen und Bürger. Gleichzeitig zeigen wir Bad Dürrheim als offenen, modernen und lebenswerten Ort, für Einheimische wie für Gäste.“

Mehrmonatiges Projekt

Umgesetzt wurde der Relaunch in einem mehrmonatigen, fachübergreifenden Projekt. Mitarbeitende der Stadtverwaltung und der Kur und Bäder GmbH arbeiteten dabei eng zusammen, um Inhalte, Struktur und Gestaltung passgenau auf die unterschiedlichen Zielgruppen abzustimmen.

Besonderes Augenmerk lag auf einer verständlichen Nutzerführung, einem modernen Erscheinungsbild und der klaren Trennung sowie zugleich sinnvollen Verzahnung von Verwaltungs- und Tourismusinhalten.

Während die Stadt ihren Schwerpunkt auf den Ausbau des digitalen Rathauses und bürgernaher Online-Services legt, präsentiert die Kur und Bäder GmbH Bad Dürrheim als attraktiven Gesundheits- und Tourismusstandort.

Eine digitale Visitenkarte

„Der neue Internetauftritt ist unsere digitale Visitenkarte“, erklärt Markus Spettel, Geschäftsführer der Kur und Bäder GmbH. „Er macht Lust auf Bad Dürrheim und hilft Gästen dabei, ihren Aufenthalt von Anfang an gut zu planen und vor Ort bestens informiert zu sein.“

Die technische Umsetzung des Relaunchs übernahm die Firma Hitcom aus Dunningen, die schon zuvor die bisherige städtische Seite betreut hatte.