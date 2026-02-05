Internet und Mobilfunk weg: Spannungsabfall löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus

In der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg kommt das Stromnetz am Morgen für nicht einmal eine Sekunde aus dem Takt. Für die Menschen in der Stadt hat das aber dennoch große Folgen.
Stuttgart - Ein kurzer Spannungsabfall im Stromnetz hat in Stuttgart zu einem größeren Stromausfall geführt. Nach Angaben des Netzbetreibers Netze Stuttgart ist der Spannungsabfall im Hochspannungsbereich nach weniger als einer Sekunde wieder behoben gewesen. Die Suche nach der genauen Ursache für den Vorfall dauere an, teilte ein Sprecher des Unternehmens mit. Eine Fremdeinwirkung könne ausgeschlossen werden.