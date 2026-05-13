Internet: Telekom-Glasfaser – Nur jeder sechste Haushalt greift zu

Viele Haushalte lassen die Chance auf schnelles, stabiles Internet ungenutzt: Glasfaser liegt vor der Tür, ein Vertrag wird aber nicht unterschrieben. Die Telekom meldet nun immerhin Fortschritte.
Bonn - Beim milliardenschweren Glasfaser-Ausbau gewinnt die Deutsche Telekom in der Kundengunst etwas an Boden, es bleibt für den Konzern aber ein mühsames Unterfangen. Wie der Konzern in Bonn mitteilte, hatte er Ende März in Deutschland rund 2,2 Millionen Kunden mit einem aktiven Glasfaser-Anschluss, "Fiber to the Home" (FTTH) genannt. Im ersten Quartal waren rund 0,2 Millionen hinzugekommen. Glasfaser ist für Internet-Übertragungen die beste Technologie, da sie sehr hohe Bandbreiten bietet und nicht so schwankungsanfällig ist wie Internet über Fernsehkabel