Internet-Störung im Raum Rottenburg: 1000 Haushalte sind betroffen

1 Erst ein Faserschaden, nun ein Hardware-Problem in einer Verteilerstation: Das Inexio-Netz in der Region Rottenburg ist gestört. Foto: Felix Kästle / dpa Im Inexio-Netz gibt es seit 5. März Probleme. Nutzer in Teilorten von Rottenburg, Neustetten und Starzach sind seither zeitweise ohne Internet.







Link kopiert



Am Donnerstag vor einer Woche war plötzlich das Internet nicht mehr verfügbar. Am Samstag war es wieder da. Und Anfang dieser Woche dann wieder weg: Kunden von Inexio sind derzeit nicht gut auf ihren Internet-Dienstleister zu sprechen.„Es ist korrekt, dass wir seit dem 5. März eine Störung in unserem Inexio-Netz verzeichnen“, teilt der Dienstleister, der seit 2020 zur Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser gehört, auf Anfrage mit.