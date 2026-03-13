Internet-Störung im Raum Rottenburg: 1000 Haushalte sind betroffen
Erst ein Faserschaden, nun ein Hardware-Problem in einer Verteilerstation: Das Inexio-Netz in der Region Rottenburg ist gestört. Foto: Felix Kästle / dpa

Im Inexio-Netz gibt es seit 5. März Probleme. Nutzer in Teilorten von Rottenburg, Neustetten und Starzach sind seither zeitweise ohne Internet.

Am Donnerstag vor einer Woche war plötzlich das Internet nicht mehr verfügbar. Am Samstag war es wieder da. Und Anfang dieser Woche dann wieder weg: Kunden von Inexio sind derzeit nicht gut auf ihren Internet-Dienstleister zu sprechen.„Es ist korrekt, dass wir seit dem 5. März eine Störung in unserem Inexio-Netz verzeichnen“, teilt der Dienstleister, der seit 2020 zur Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser gehört, auf Anfrage mit.

 

In mehreren Stadtteilen gibt es kein Internet

„Betroffen waren ursprünglich rund 1000 Kundinnen und Kunden in Rottenburg-Kiebing und Obernau, Neustetten-Nellingsheim und Remmingsheim, in Teilen von Starzach sowie in Rangendingen-Höfendorf und Bietenhausen.“

Ursache für die Störung war „ein physischer Faserschaden“. Am Samstag, 7. März, wurde die Störung zunächst behoben, die Kunden konnten den Internet-Dienst bis Dienstagmorgen nutzen. „Infolge des Faserschadens ist dann allerdings in einer zentralen Glasfaserverteilerstation eine aktive Hardware-Komponente ausgefallen“, schreibt die Presseabteilung von Inexio.

Reparaturarbeiten vor Ort dauern an

Die Reparaturarbeiten vor Ort dauern an, „machen jedoch Fortschritte“, so die Mitteilung. Nellingsheim und Remmingsheim seien wieder am Netz. „Wann die übrigen betroffenen Gebiete wieder online sein werden, können wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen.“

 