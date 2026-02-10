Internet: Linke und SPD gegen ein Social-Media-Verbot für Jugendliche

Immer mehr Länder wollen dem Vorbild Australiens folgen und die Nutzung sozialer Medien für Kinder und Jugendliche einschränken. Was sagt die Politik in Deutschland dazu?
Berlin - In mehreren europäischen Ländern wird ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche vorangetrieben, Politiker in Deutschland diskutieren darüber: Gegen einen solchen Schritt haben sich SPD und Linke ausgesprochen. Pauschale Verbote für junge Menschen oder eine Klarnamenpflicht gingen am Kern des Problems vorbei, sagte die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Bundestag, Carmen Wegge, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).