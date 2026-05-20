Internet-Konzern: Google lässt KI-Muskeln spielen

Viele Wege durchs Web starten in der Suchmaschine von Google. Und dann meist in der Suchmaske, in die man Anfragen eintippt. Jetzt will der Internet-Riese das Eingabefeld fürs KI-Zeitalter fit machen.
Mountain View - Im Wettlauf der KI-Entwickler setzt Google auf eigene Stärken wie die führende Web-Suchmaschine. So will der Internet-Riese Nutzer noch stärker über die Suche in seine Dienste mit Künstlicher Intelligenz reinholen. Viele der leistungsstärkeren neuen Fähigkeiten der Google-KI Gemini kommen hinter eine Bezahlschranke und sind zunächst hauptsächlich in den USA verfügbar.