Das ist auch schon positiv zur Kenntnis genommen worden. „Meine Konfirmanden haben sofort gemerkt, dass es WLAN gibt“, sagte Pfarrer Christoph Gruber beim Pressetermin vor Ort. Ortsvorsteher Martin Weigand hatte zuvor mit seinem Handy getestet, wie weit der Empfang reicht. Er konnte zufrieden sein – der ganze Dorfplatz wird abgedeckt.

Davon profitiert nun auch das evangelische Gemeindehaus. „Es ist eine Win-Win-Situation“, sagte Pfarrer Gruber. Stadt und Kirchengemeinde haben sich zusammengetan und teilen sich die Kosten, die aber überschaubar sind. Werner Kraibühler, Vorsitzender des Kirchengemeinderats, hat die Technik installiert. Am Gemeindehaus befindet sich der Zugangspunkt für das WLAN.

Der Dorfplatz ist vor allem im Sommer ein gut frequentierter Treffpunkt für Familien und Kinder. Feste werden hier auch veranstaltet. Die Jugendlichen dürften nun froh sein, dort ihr Handy nutzen zu können. „Die jungen Leute sind gewohnt, ständig online zu sein“, meinte Huber.

Offenes WLAN gibt es unter anderem bereits beim Rathaus in Dornhan oder an der Stadthalle, ist dort aber auf etwa vier Stunden begrenzt. Am Dorfplatz in Fürnsal ist der Empfang ganztägig möglich.

In anderen Bereichen der Ortschaft, so vor allem im Tal, kann mit Handy allerdings kaum telefoniert werden. Das könnte sich bald ändern, stellte Bürgermeister Huber bei dem Termin am Dorfplatz in Aussicht. Die Telekom sei daran, den schon 2009 in Gundelshausen gebauten Digitalfunkmast in Betrieb zu nehmen. Huber rechnet damit, dass dies in den nächsten Wochen der Fall sein könnte. Die Stromleitung sei inzwischen gelegt worden.