Internet in Bad Liebenzell: Nördliche Kernstadt biegt auf die Datenautobahn ein

Das Glasfasernetz in Bad Liebenzell wächst weiter: Auch im Norden der Kernstadt startet nunmehr der Netzbetrieb.

Der stellvertretende Bürgermeister Sebastian Kopp, Katharina Manthey, Referentin im Ministerium des Inneren für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg, und Sandra Glaser vom Eigenbetrieb Breitband des Landkreises Calw haben die ersten rund 100 Glasfaser-Hausanschlüsse im Norden der Kernstadt von Bad Liebenzell offiziell an die beiden Netzbetreiber Stiegeler und Sparkassen IT übergeben.

Dank gefördertem Breitbandausbau haben die Bewohner nun auch dort Anschluss an ein zukunftsfähiges Highspeed-Netz und können mit schnellem Internet versorgt werden.

Der Glasfaserausbau in Bad Liebenzell ist Teil des Projekts „nswnetz“, eine Kooperation des Eigenbetriebs Breitband des Landkreises Calw und der beiden Internetanbieter. Ziel des Gemeinschaftsprojekts ist es, die Gemeinden im Landkreis Calw an eine leistungsstarke Netzinfrastruktur anzuschließen.

Die ersten 100 Anschlüsse in dieser Ecke der Stadt sind betriebsbereit

Die ersten rund 100 Glasfaser-Hausanschlüsse im nördlichen Teil der Bad Liebenzeller Kernstadt sind betriebsbereit. Den Bewohnern steht nunmehr auch in dieser Teilregion eine Breitbandanbindung zur Verfügung, die schneller, stabiler und leistungsfähiger als kupferbasiertes DSL ist.

Sebastian Kopp nahm die Inbetriebnahme am Freitagvormittag zum Anlass, nochmals an die Übergabe des Breitbandförderbescheides am 13. Januar über 2,2 Millionen Euro im Innenministerium durch Minister Thomas Strobl (CDU) zu erinnern.

Weitere Vertreter der Stadt, der Netzbetreiber und der ausführenden Baufirmen kamen zur offiziellen Inbetriebnahme des PoP (Point of Presence), der die Kommunikationsnetze am Kreuzungspunkt Galgensträßle/Forchenhalde verbindet.

Im Zeitraum von drei Jahren wurden dort auf einer Trassenlänge von drei Kilometern unter erschwerten topografischen Bedingungen und wechselnder Zuständigkeiten insgesamt 25 Kilometer Glasfaserkabel eingezogen, berichtete Petrick Hammann von NetzeBW.

„Uns ist wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger in Bad Liebenzell so früh wie möglich vom schnellen Internet profitieren“, erklärte Sandra Glaser. „Wo – wie jetzt im nördlichen Teil der Kernstadt – die technischen Voraussetzungen bereits erfüllt sind, nehmen wir das Netz bewusst früher in Betrieb, statt auf den Abschluss aller Bauabschnitte zu warten. In den weiteren Ausbaugebieten im Stadtbereich werden die Arbeiten dann planmäßig fortgesetzt.“ Die ersten 20 Kunden im aktuellen Ausbauabschnitt sind bereits online. Weitere Kunden können laut Christof Joos von Stiegeler in den nächsten Wochen geschaltet werden.

Hauseigentümer brauchen Elektriker und Vertrag

Wer seinen neu gebauten Hausanschluss für schnelles Internet über Glasfaser nutzen möchte, muss laut Betreiber zwei Punkte beachten: Zum einen muss die notwendige Hausverkabelung vorbereitet werden. Dafür sind die Hauseigentümer selbst verantwortlich. Bei der Einrichtung kann ein Elektriker behilflich sein. Außerdem muss ein Signalliefervertrag für Internet über Glasfaser abgeschlossen werden.

Für alle Einwohner, die sich über den Wechsel zu Glasfaser weiter informieren möchten, bietet Stiegeler am Mittwoch, den 4. März, von 13 bis 18 Uhr einen Beratungstag im Parksaal des Bürgerzentrums von Bad Liebenzell an.