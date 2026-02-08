Internet in Bad Liebenzell: Nördliche Kernstadt biegt auf die Datenautobahn ein

Das Glasfasernetz in Bad Liebenzell wächst weiter: Auch im Norden der Kernstadt startet nunmehr der Netzbetrieb.
Der stellvertretende Bürgermeister Sebastian Kopp, Katharina Manthey, Referentin im Ministerium des Inneren für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg, und Sandra Glaser vom Eigenbetrieb Breitband des Landkreises Calw haben die ersten rund 100 Glasfaser-Hausanschlüsse im Norden der Kernstadt von Bad Liebenzell offiziell an die beiden Netzbetreiber Stiegeler und Sparkassen IT übergeben.