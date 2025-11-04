Internet in Althengstett: Bald startet der Glasfaserausbau

Nach dem Winter will die UGG in Althengstett mit dem Glasfaserausbau beginnen. Wo beginnt der Ausbau? Und wann ist er fertig?
Im April 2024 schloss der Gemeinderat mit dem Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) Kooperationsvereinbarung über den flächendeckenden Ausbau von Glasfaseranschlüssen. Die Firma aus dem nördlich von München gelegenen Ismaning soll demnach den Glasfaserausbau in der Gäugemeinde übernehmen, zumindest in den Kernorten. Außengebiete wie Sportheime oder Aussiedlerhöfe sollen Mithilfe von Fördermitteln des Landes erschlossen werden. Hinter der UGG stecken der Versicherer Allianz und das Telekomunikationsunternehmen Telefónica. Zu Letzterem gehört der Anbieter O2.