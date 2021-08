Unfall in Schiltach 68-jährige Radfahrerin stirbt an ihren schweren Verletzungen

Die bei einem Verkehrsunfall vor zwei Wochen lebensgefährlich verletzte 68-jährige Radfahrerin ist am vergangenen Samstag in einem Krankenhaus verstorben. Die Ermittlungen in der Unfallsache übernimmt die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil.