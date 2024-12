Internes Schreiben an die Kassenärzte: So geht es mit den Notarztpraxen in Lahr und Wolfach weiter

So geht es mit den Notarztpraxen in Lahr und Wolfach weiter

Internes Schreiben an die Kassenärzte

1 Noch bietet die Kassenärztliche Vereinigung im Ortenaukreis vier sogenannte allgemeine Notfallpraxen an – in Lahr, Offenburg, Achern und Wolfach. Ab November kommenden Jahres werden es nur noch zwei sein. Foto: / Weißbrod

Die Kassenärztliche Vereinigung trifft sich am Donnerstag mit Politikern in Stuttgart. Thema: wie es mit den Notfallpraxen weitergeht. Das Aus für Achern und Wolfach bedeutet, bedeutet auch für Lahr und Offenburg Veränderungen.









Dass die Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KV) insgesamt 18 Notfallpraxen schließen wird, hatte Mitte Oktober für ordentlich Wirbel gesorgt. Damals war eine interne Streichliste an die Öffentlichkeit durchgesickert – darauf fanden sich auch die Notfallpraxen in Wolfach und Achern. Lange stand nicht fest, wann die KV den „ärztlichen Bereitschaftsdienst“ außerhalb normaler Hausarzt-Sprechstunden an den beiden Standorten einstampfen wird.