Interner Streit: Linken-Spitze kritisiert Israel-Beschluss der Parteijugend

Die Linksjugend Solid wirft Israel unter anderem einen «kolonialen und rassistischen Charakter» vor - und löst in der Partei Empörung aus. Die Vorsitzenden reagieren.
Berlin - Die Spitze der Linken übt scharfe Kritik an einem gegen Israel gerichteten Beschluss der Parteijugendorganisation Solid. "Im Parteivorstand herrschte eine sehr breite Einigkeit darüber, dass der verabschiedete Antrag inhaltlich nicht mit den Positionen der Linken vereinbar ist", heißt es in einer Stellungnahme der Parteivorsitzenden Ines Schwerdtner und Jan van Aken.