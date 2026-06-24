Internationales Sommerfest: Lörrach feiert Vielfalt und Begegnung

Was einst als Begegnungsfest begann, hat sich zu einer lebendigen Plattform des interkulturellen Austauschs entwickelt und spiegelt Jahr für Jahr die kulturelle Vielfalt wider, die das Zusammenleben in Lörrach prägt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Lörrach. Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern, Kulturen und Generationen kommen zusammen, um miteinander ins Gespräch zu kommen, Traditionen kennenzulernen und Gemeinschaft zu erleben.

Am Samstag, 11. Juli, lädt die Stadt Lörrach von 10 bis 17 Uhr zum 34. Internationalen Sommerfest auf den Alten Marktplatz ein. Gemeinsam mit zahlreichen Vereinen, Initiativen und Gästen aus der Region entsteht ein buntes Fest voller Begegnungen, Musik, Tanz und kulinarischer Entdeckungen.

Insgesamt 21 Stände bieten kulturelle Einblicke

„Das Internationale Sommerfest zeigt jedes Jahr aufs Neue, was Lörrach ausmacht: Offenheit, Vielfalt und ein respektvolles Miteinander. Menschen unterschiedlichster Herkunft gestalten dieses Fest gemeinsam und machen erlebbar, wie Integration und Gemeinschaft in unserer Stadt gelebt werden. Das ist ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und gegenseitige Wertschätzung“, betont Oberbürgermeister Jörg Lutz in der Mitteilung der Stadt Lörrach.

An insgesamt 21 Ständen präsentieren Gemeinschaften aus verschiedenen Ländern ihre kulinarischen Spezialitäten, traditionelles Kunsthandwerk sowie Informationen zu ihrer Kultur und Vereinsarbeit. Zur besseren Orientierung sind die Stände mit Bannern gekennzeichnet, die die jeweiligen Herkunftsländer oder Organisationen sichtbar machen und so den interkulturellen Austausch fördern.

Auch auf der Bühne erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches internationales Programm.

Vielfältiges Programm auf der Bühne

Mit dabei sind unter anderem eine ukrainische Kinderchorgruppe, die lateinamerikanischen Klänge von Mambo Selva, die afro-kubanische Ritmo Jazz Group sowie die Trommelgruppe Fankani. Ergänzt wird das Programm durch Darbietungen aus Afghanistan sowie mitreißende Tanzaufführungen der albanischen Kindertanzgruppe Lira, von Tanzwerk 3, Art & Dance und Yerbabuena. Eröffnet wird das Sommerfest um 10 Uhr durch Oberbürgermeister Jörg Lutz.