Internationales Sommerfest: Lörrach feiert Vielfalt und Begegnung

Am 11. Juli wird das Internationale Sommerfest gefeiert.
Was einst als Begegnungsfest begann, hat sich zu einer lebendigen Plattform des interkulturellen Austauschs entwickelt und spiegelt Jahr für Jahr die kulturelle Vielfalt wider, die das Zusammenleben in Lörrach prägt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Lörrach. Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern, Kulturen und Generationen kommen zusammen, um miteinander ins Gespräch zu kommen, Traditionen kennenzulernen und Gemeinschaft zu erleben.