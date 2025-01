Der Internationale Schlittenhundemarathon in Schönwald startet wieder. Am 2. Februar geht es zur Sache – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

Die Faszination Schlittenhundesport lässt sich am Sonntag, 2. Februar, in Schönwald aus nächster Nähe erleben.

Falls die Schneedecke ausreicht, gehen beim Internationalen Schlittenhundemarathon ab 10 Uhr Teams aus dem In- und Ausland in drei Rennklassen an den Start.

Die Schlitten werden von vier bis acht Hunden gezogen und müssen in zwei Etappen Strecken zwischen elf und 48 Kilometern bewältigen, die durch die tiefen Wälder zwischen Schönwald und St. Georgen führen.

Den besten Zugang zum Streckenrand haben Zuschauer am Parkplatz Escheck, am Zeltlagerplatz Stöcklewald sowie an der Bushaltestelle Prisen, nahe dem Wanderparkplatz Gutenhöhe.

Aktuelle Informationen gibt es unter www.internationalerschlittenhundemarathon.de.