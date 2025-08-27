Internationales Reitturnier: CHI Donaueschingen ist abgesagt

Es ist der Treffpunkt auf der Baar im Herbst, das CHI Donaueschingen. Die Auflage fällt 2025 jedoch aus. Der neue Termin ist für Herbst 2026 angesetzt. Und das sind die Gründe.
Eigentlich sollte es in knapp drei Wochen wieder Reitsport der Spitzenklasse geben im Donaueschinger Sportzentrum Haberfeld. Nun schreibt der Veranstalter Schafhof Connects jedoch in einer Pressemitteilung am Mittwoch, 27. August, dass die ursprünglich vom 18. bis zum 21. September geplante Pferdesport-Veranstaltung CHI abgesagt werden musste. Laut der Mitteilung wird das Turnier auf den Herbst 2026 verschoben.