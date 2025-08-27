Internationales Reitturnier: CHI Donaueschingen ist abgesagt

Es ist der Treffpunkt auf der Baar im Herbst, das CHI Donaueschingen. Die Auflage fällt 2025 jedoch aus. Der neue Termin ist für Herbst 2026 angesetzt. Und das sind die Gründe.

Eigentlich sollte es in knapp drei Wochen wieder Reitsport der Spitzenklasse geben im Donaueschinger Sportzentrum Haberfeld. Nun schreibt der Veranstalter Schafhof Connects jedoch in einer Pressemitteilung am Mittwoch, 27. August, dass die ursprünglich vom 18. bis zum 21. September geplante Pferdesport-Veranstaltung CHI abgesagt werden musste. Laut der Mitteilung wird das Turnier auf den Herbst 2026 verschoben.

Dabei hatte der Veranstalter erst vor wenigen Wochen das Programm für die diesjährige Ausgabe des Reitturniers präsentiert. Von einem kostenlosen Kindertag über einen Festumzug bis zu der Rückkehr der Vierspänner sollte die Veranstaltung wieder zu altem Glanz finden. Jüngst wurde auch die Holzbrücke über der Brigach eingesetzt, die den Parkplatz und die Reitstadion für die Besucher verbindet.

Bereits am Mittwochmorgen, 27. August, wurden unter anderem der Reit- und Fahrverein Schwenningen als Mitausrichter sowie die Offiziellen über die Absage informiert.

Zunächst keine Nennung der Gründe

In der Vorabmitteilung vermisste man allerdings die Gründe für die Absage. Auch einige große regionale Sponsoren schienen am Nachmittag noch etwas ratlos zu sein, schließlich waren die Vorbereitungen für die Veranstaltung doch schon sehr weit fortgeschritten.

Überall wird in der Stadt für das Reitturnier CHI geworben. Ganz kurzfristig hat der Veranstalter dieses nun abgesagt. Foto: Jens Wursthorn

Nun also die plötzliche Absage. Aber warum? „Die langfristige Weiterentwicklung des Turniers auf dem hohen Standard unserer Premiere 2024 steht für uns an erster Stelle“, wird Matthias Alexander Rath, Geschäftsführer der Schafhof Connects, in der Pressemitteilung zitiert. „Nach enger Abstimmung mit der Stadt Donaueschingen und dem Fürstenhaus haben wir daher entschieden, den CHI Donaueschingen auf 2026 zu verschieben“, heißt es weiter.

Wirtschaftlich ein Großprojekt

Das traditionsreiche Turnier sei sowohl sportlich als auch wirtschaftlich ein Großprojekt, das höchste Ansprüche an alle Beteiligten stelle. Mit Blick auf die diesjährige Nennungssituation habe sich laut Mitteilung gezeigt, dass die angestrebte Qualität in allen Disziplinen nicht im gewünschten Maße erreicht werden konnte.

„Unser Anspruch ist es, Reitern, Pferden und Zuschauern ein Event auf absolutem Top-Niveau zu bieten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, nehmen wir uns bewusst mehr Zeit, bündeln unsere Kräfte und blicken nun voller Energie auf das CHI Donaueschingen 2026“, so Rath weiter in der Mitteilung.

Keine Zuschauer auf der Tribüne im Reitstadion. Das wird sich auch am zweiten Septemberwochenende nicht ändern Foto: Jens Wursthorn

Das hörte sich jedoch bei einer Pressekonferenz am 12. August noch ganz anders an. Turnierchef Matthias Alexander Rath stellte dort noch die Neuerungen für die diesjährige Veranstaltung vor. Dabei war von einer verbesserten Infrastruktur für Zuschauer und Teilnehmer die Rede. „Wir haben die Wegeführung optimiert, zusätzliche Sitzplätze geschaffen und das gastronomische Angebot entlang der Fahrstrecke erweitert“, so Rath vor gut zwei Wochen.

Vor zwei Wochen noch sehr optimistisch

„Sportlich dürfen sich Besucher auf ein hochkarätiges Teilnehmerfeld freuen, neben dem kompletten EM-Goldteam der U 25-Dressurreiter werden auch Fahrergrößen wie Michael Brauchle, Georg von Stein und Nachwuchstalent Maya Wächter erwartet. Acht Europameister haben ihr Kommen zugesagt“, hieß es vor wenigen Wochen bei der Pressekonferenz noch.

Der Unterbau steht, aber dabei bleibt es. Der Steg zum Stadion ist mit Flatterband gesperrt. Foto: Jens Wursthorn

Allerdings war dies lediglich eine Wasserstandsmeldung. „Die Nennungszahlen blieben bis diese Woche dann doch weit hinter den Erwartungen zurück“, erklärt Turnierchef Matthias Alexander Rath nun im Gespräch mit der Redaktion.

„Dabei verstehen wir das nicht, hatten wir doch im letzten Jahr selbst aufgrund des Regens Top-Bedingungen, was uns auch die Reiter attestiert haben“, sagt Rath weiter. „Wo wir mit dem Turnier hingehen können und wollen, demonstrierten wir sicherlich schon im letzten Jahr und somit wollen wir nun mit kleineren Starterfeldern keinen Rückschritt machen“, macht der Geschäftsführer und ehemaliger Dressurreiter deutlich.

Absage sportlich fast schon katastrophal

Woran das Ausbleiben der Starter liegen könnte, soll in den kommenden Wochen und Monaten aufgearbeitet werden, so Rath. Sportlich ist die Absage fast schon katastrophal, denn gleich für fünf Finals wäre Donaueschingen der Austragungsort gewesen.

Auch sie müssen zurück ins Depot. Verloren stehen die Hindernisse für die Gespannfahrer auf der Wiese am Rand des Reitstadions. Das Donaueschinger Reitturnier 2025 ist abgesagt. Der Anspruch hätte nicht erfüllt werden können, so der Veranstalter Foto: Jens Wursthorn

Der Veranstalter betont in der offiziellen Mitteilung, dass ihm die Entscheidung nicht leichtgefallen sei. Sie sei aber aus Verantwortung gegenüber dem Turnier, seinen Partnern und dem Publikum getroffen worden.

Die zusätzliche Vorbereitungszeit bis zum Herbst 2026 soll nun gut genutzt werden. Dadurch soll im nächsten Jahr eine Veranstaltung realisiert werden, die sowohl sportlich als auch organisatorisch Maßstäbe setze, heißt es in der Mitteilung weiter.

Und wie geht es nach der Absage jetzt für die Karten-Inhaber weiter? Laut Schafhof Connects sollen alle Eintrittskarten ihre Gültigkeit für das kommende CHI Donaueschingen im Jahr 2026 behalten. Reitturnier-Geschäftsführer Andreas Haller von der Stadt Donaueschingen ergänzt auf Nachfrage, dass zudem auch eine Rückerstattung über das Ticketportal Reservix möglich ist.

Zurück zum alten Niveau

Vorbereitungen

Im Jahr 2024 feierte das Reitturnier CHI in Donaueschingen seine Rückkehr nach mehreren Jahren Pause. Neu dabei ist seitdem auch der Veranstalter Schafhof Connects, der sich zum Ziel gesetzt hat, der Veranstaltung wieder zu seinem alten Niveau zu verhelfen. Dazu wurden zur Vorjahresausgabe des CHI bereits einige Bauarbeiten an der Anlage im Sportzentrum Haberfeld sowie dem Schlosspark umgesetzt, unter anderem ein neues Dressurstadion wurde angelegt.