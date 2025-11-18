Internationaler Weltmännertag: Renaissance alter Männlichkeit? Was die Forschung dazu sagt

Wie hat ein Mann zu sein? Besonders in der rechten Internet-Bubble gibt es dazu zurückkehrende Narrative - mit negativen Folgen für beide Geschlechter. Wie blickt die Wissenschaft auf das Thema?
Frankfurt/Dresden - Wann ist ein Mann ein Mann? Die Frage stellt nicht nur Herbert Grönemeyer in seinem Hit "Männer", sondern sie wird schon seit langem immer wieder neu diskutiert. Auch am internationalen Weltmännertag am 19. November könnte es wieder ein Thema sein, was in der heutigen Zeit Männlichkeit bedeutet.