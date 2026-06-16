Internationaler Tag des Wasserfalls: Dieser kleine Baumeister lässt eine verborgene Welt entstehen

Rund um das Naturschauspiel Wasserfall entsteht ein besonderes Mikroklima mit vielen Vorteilen für Tiere und Pflanzen. Doch nicht immer ist die Natur allein am Werk.
Ein Naturspektakel, das immer wieder auf's Neue fasziniert: Wasserfälle. Doch nicht nur Menschen fühlen sich von dem rauschenden Wasser, wie magisch angezogen. Auch einigen Tieren und Pflanzen scheint es ganz ähnlich zu gehen. Denn sie profitieren von dem ganz speziellen Mikroklima, das rund um diese fallenden Gewässer entsteht. Warum dieses eine ökologische Besonderheit darstellt – zum Internationalen Tag des Wasserfalls, am 16. Juni, haben wir nachgefragt.