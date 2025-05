Internationaler Museumstag: In Calw öffnen die Museen ihre Türen

Der diesjährige internationale Museumstag fällt auf den Sonntag, 18. Mai. Unter dem Motto „Calwer Museen mit Freude entdecken“ öffnen an diesem Tag in der Hesse-Stadt insgesamt zehn Häuser sowie das Rathausfoyer mit einem umfangreichen Führungsprogramm und weiteren spannenden Programmpunkten ihre Pforten. Eintritte, Führungen und Veranstaltungen sind kostenlos.

Das Klostermuseum in Hirsau, das von 11 bis 17 Uhr geöffnet hat, greift mit seinen Exponaten vom frühen Mittelalter bis in die Gegenwart unter anderem die Geschichte des Klosters St. Peter und Paul auf. Ab 14 Uhr gibt Klaus-Peter Hartmann in seiner Führung einen spannenden Einblick in die Dauerausstellung.

Ein besonderes Highlight ist derzeit die Sonderausstellung „Eterno Elisio“ mit Werken des Künstlers Rosario de Simone. Neben weltlichen Motiven greift de Simone Themen aus der christlichen Glaubenslehre und der Mythologie auf, geprägt durch Einflüsse der alten Meister der italienischen Renaissance und des Barocks. Weitere künstlerische Schätze beherbergt das städtische Schaudepot im ehemaligen Hallenbad, das von 11 bis 17 Uhr geöffnet hat. Ab 11.30 Uhr gibt es eine Führung zum Thema „‘Lieber Herr Hesse‘ – die Freundschaft zwischen Gunter Böhmer und Hermann Hesse“.

Zwischen 12 Uhr und 14 Uhr zeigt die Restauratorin Verena Auwärter, wie Kunstwerke im Schaudepot restauriert werden und gibt dabei einen Einblick hinter die Kulissen. Ab 15 Uhr erwartet die Besucher die Führung „100 Jahre Neue Sachlichkeit – ein Streifzug durch die Calwer Bestände“. Ab 16 Uhr folgt die Führung „Staatsfeindlich und kulturwidrig? – Richard Ziegler und der Nationalsozialismus“.

Calw bietet ein facettenreiches Kulturangebot

Zeitgenössische Kunst kann man im Rathausfoyer erleben: Am internationalen Museumstag können die Besucher von 12 bis 15 Uhr die Ausstellung „Shades of Calw“ besichtigen, die den Fokus auf elf aktuelle Calwer Kunstschaffende richtet.

Johann Gottlieb Friedrich von Bohnenberger machte bahnbrechendende Erfindungen und entwickelte die Grundprinzipien späterer Steuerungsinstrumente. Ab 10.30 Uhr und ab 12.30 Uhr bietet der Bohnenberger Showroom in Altburg jeweils eine Führung zum Thema „Bohnenberger Showroom – Orientierung auf der Erde, in der Luft und im All“ an.

Das ebenfalls in Altburg ansässige Bauernhausmuseum wartet mit einem besonderen Programm auf: Zwischen 11 und 17 Uhr gibt es Führungen, interessante Einblicke in die alte Schmiede und frische Waffeln aus der Bauernhausküche. Das Eisenbahnmuseum Stellwerk 1 will nicht nur eingefleischte Eisenbahnfans begeistern. Die Vereinsmitglieder sind von 10 bis 16 Uhr vor Ort und stellen das „längste Denkmal Württembergs“ vor. In diesem Jahr ist auch das KSK-Besucherzentrum vertreten. Der Bundeswehr-Verband präsentiert im Besucherzentrum von 10 bis 17 Uhr Fakten zu seiner Entstehung und Entwicklung bis heute.

Einmal leben wie im Schloss

Das Gerbereimuseum zeigt unter anderem Exponate zur Gerbereitradition in Calw. Führungen gibt es ab 11.30 Uhr, 13.30 Uhr und ab 15.30 Uhr. Während das Hermann Hesse Museum weiterhin wegen Sanierungsmaßnahmen geschlossen hat, können die Besucher im Vorderhaus des Gerbereimuseums von 11 bis 17 Uhr mehr über Hermann Hesses Kindheitstage in Calw sowie die literarische Verarbeitung dieser Erlebnisse erfahren. Auch im Palais Vischer erfährt man mehr über Hesse und die Stadtgeschichte. Ab 11 Uhr gibt es eine Führung zu „Die bel étage – Wohnen wie im Schloss”. Weitere spannende Fakten erfährt man im „Langen“, der Auskunft über die Geschichte der alten Wehranlage und über ehemalige Inhaftierte gibt. Ab 16.15 Uhr gibt es eine Kurzführung zum Thema „Der Lange und seine wechselvolle Geschichte“. Beide Museen haben von 11 bis 17 Uhr geöffnet.