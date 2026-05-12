Internationaler Museumstag: Aktionstag soll Lust auf Besuch in den Freiburger Museen machen

Die fünf Freiburger Museen locken am Internationalen Museumstag – Sonntag, 17. Mai – mit freiem Eintritt und zahlreichen Aktionen in die fünf städtischen Häuser.
„Museen mit Freude entdecken!“ Unter diesem Motto öffnen am Sonntag, 17. Mai, im Rahmen des Internationale Museumstags, die fünf Städtischen Museen. Von 10 bis 17 Uhr erwarten die Besucher im Augustinermuseum, Museum für Neue Kunst, Museum Natur und Mensch, Archäologischem Museum Colombischlössle und im Dokumentationszentrum Nationalsozialismus auch zahlreiche Aktionen. In alle fünf Häuser gibt es am Aktionstag kostenfreien Eintritt.