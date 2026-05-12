Internationaler Museumstag: Aktionstag soll Lust auf Besuch in den Freiburger Museen machen

Die fünf Freiburger Museen locken am Internationalen Museumstag – Sonntag, 17. Mai – mit freiem Eintritt und zahlreichen Aktionen in die fünf städtischen Häuser.

„Museen mit Freude entdecken!“ Unter diesem Motto öffnen am Sonntag, 17. Mai, im Rahmen des Internationale Museumstags, die fünf Städtischen Museen. Von 10 bis 17 Uhr erwarten die Besucher im Augustinermuseum, Museum für Neue Kunst, Museum Natur und Mensch, Archäologischem Museum Colombischlössle und im Dokumentationszentrum Nationalsozialismus auch zahlreiche Aktionen. In alle fünf Häuser gibt es am Aktionstag kostenfreien Eintritt.

Augustinermuseum Im Augustinermuseum am Augustinerplatz, dass seit Ende Februar vollständig saniert ist, gibt es von 10.30 bis 16.30 Uhr eine Rallye für Familien, bei der Nachwuchsdetektive einen spannenden Fall lösen. In der Werkstatt der Museumspädagogik sind zeitgleich alle eingeladen, ein persönliches Andenken zu gestalten. Eine Familienführung widmet sich um 10.30 Uhr der mittelalterlichen Münsterbaustelle und um 11.30 Uhr beleuchtet die Kurzführung „Vom Kruzifix zum Kleiekotzer“ unterschiedliche religiöse Ausdrucksformen im Schwarzwald. Und auch musikalisch ist einiges geboten: Um 12.30 Uhr gibt es Orgelmusik mit Studenten der Musikhochschule und um 14, 15 und 16 Uhr erläutert ein Experte die Technik des selbstspielenden Welte-Flügels und führt ihn vor.

Museum für neue Kunst Das Museum für Neue Kunst, (Marienstraße 10a), lädt Interessierte um 10.30 und 11.30 Uhr zu interaktiven Kurzführungen durch die Ausstellung „SPIELFELD. Sport & Kunst“ ein. Dort werden Besucher zu Akteuren oder Beobachtern an der Seitenlinie. Von 14 bis 17 Uhr können Familien das „Sport-Kunst-Abzeichen“ machen und eine Medaille mit nach Hause nehmen.

Aktionen rund um die Biene

Museum Natur und Mensch Im Museum Natur und Mensch, (Gerberau 32), gibt es um 13.30 Uhr ein „Rendezvous mit der Queen“. Bei der inklusiven Führung mit Gebärdensprachdolmetscherin erkunden Gehörlose und Hörende das Leben im Bienenstock und beobachten das fleißige Treiben der Museumsbienen. Wer findet ihre Königin? Die Museumspädagogik bietet in der Gerberau 15 von 10.30 bis 16.30 Uhr eine offene Forschungswerkstatt an. Was fressen eigentlich Eulen? Warum sind Schmetterlinge so bunt? Unterschiedliche Stationen laden Neugierige jeden Alters ein, Natur neu zu entdecken, heißt es in der Ankündigung.

Archäologisches Museum Im Archäologischen Museum Colombischlössle, (Rotteckring 5), tauchen Jung und Alt in die Geschichte ein: Um 10.30 Uhr widmet sich eine inklusive Führung mit Gebärdensprachdolmetscherin internationalen Netzwerken im frühen Mittelalter, um 12.30, 14.30 und 15.30 Uhr folgen Kurzführungen zum selben Thema. Familienführungen laden um 11,13, 14, und 15 Uhr zu einer Spurensuche im frühen Mittelalter ein.

Dokumentationszentrum Nationalsozialismus Das Dokumentationszentrum Nationalsozialismus, (Rotteckring 14), bietet von 10.30 bis 12 Uhr unter dem Motto „Hinter den Fassaden“ eine Führung durch die Dauerausstellung an. Um 11 Uhr erläutert eine Führung historische Spuren am Gebäude des ehemaligen Verkehrsamtes. In der Erinnerungswelten-Werkstatt beschäftigen sich Besucher von 11 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr mit Comics und Graphic Novels zur NS-Zeit und werden selbst kreativ. Die Rallye „Historische Spuren“ lädt Erwachsene und Kinder ab acht Jahren zum Miträtseln ein. Kurzführungen durch Dauer- oder Sonderausstellung finden außerdem um 12, 14 und 16 Uhr statt. Von 13 bis 14 Uhr erhalten Interessierte im Seminarraum einen Überblick über die Möglichkeiten, in Archiven nach Angehörigen während der NS-Zeit zu recherchieren.

Das vollständige Programm der Museen Freiburg gibt es unter www.museen.freiburg.de/aktuelles.