So blicken Frauen auf die Kommunalpolitik

1 Die Gütenbacher Bürgermeisterin Lisa Hengstler mit ihrem Sohn Paul. Foto: Gemeinde Gütenbach

Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Stimmen von Frauen bekommen vor allem in der Kommunalpolitik zu wenig Gehör. Politikerinnen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis sprechen darüber, warum das so ist und wie sich das ändern kann.









Lisa Hengstler ist eine echte Seltenheit in Deutschland. Die Bürgermeisterin von Gütenbach ist nämlich bundesweit eine der wenigen Frauen an der Spitze eines Rathauses. Laut dem Deutschen Städtetag ist das nur in etwa jeder elften Gemeinde der Fall.