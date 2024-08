Internationaler Deal: Oppositionelle danken Bundesregierung und USA

1 Die bei dem Gefangenenaustausch freigelassenen Russen betonten, kein Gnadengesuch an Kremlchef Wladimir Putin unterschrieben zu haben. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Nach dem beispiellosen Gefangenenaustausch zwischen Russland und den USA sowie anderen westlichen Staaten äußeren sich erstmals die freigelassenen Kremlgegner. Und es gibt erstaunliche Einblicke.









Link kopiert



Bonn - Nach dem großen Gefangenenaustausch haben aus russischer Haft befreite Oppositionelle der Bundesregierung öffentlich gedankt. In Demokratien seien Entscheidungen nicht einfach, für die Bundesregierung sei das auch nicht einfach gewesen, aber das menschliche Leben habe für zivilisierte Gesellschaften den höchsten Wert, sagte der prominente Kremlgegner Wladimir Kara-Mursa vor Journalisten in Bonn. "Einfache Entscheidungen gibt es nur in Diktaturen."