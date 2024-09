Internationale Raumstation: US-Amerikaner und Russen heben in Sojus zur ISS ab

1 Die Raumfahrt ist das beinahe letzte Feld, auf dem die USA und Russland trotz der politischen Spannungen noch zusammenarbeiten. Foto: Bill Ingalls/NASA/AP/dpa

Trotz der schweren politischen Spannungen arbeiten die USA und Russland in der Raumfahrt weiter zusammen. Ein Astronaut erhielt nun eine Mitreisegelegenheit zur ISS.









Moskau - Ein US-Amerikaner und zwei Russen sind in einem Sojus-Raumschiff zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Die "Sojus MS-26" mit dem Astronauten Don Pettit und den Kosmonauten Alexej Owtschinin und Iwan Wagner an Bord trat nach dem Start vom russischen Weltraumbahnhof in Baikonur in der Steppe der zentralasiatischen Republik Kasachstan planmäßig in den Orbit ein, wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mitteilte. Die Flugzeit wurde mit vergleichsweise schnellen drei Stunden und zehn Minuten berechnet. Geplante Ankunft am Außenposten der Menschheit ist 21.33 Uhr MESZ.