Sie werden verschleppt, um sie zur Arbeit zu zwingen und sexuell auszubeuten. Doch Tausende Opfer von Menschenhandel wurden nun gerettet.
Lyon - Bei einem internationalen Schlag gegen Menschenhandel sind 4.414 mutmaßliche Opfer in Sicherheit gebracht worden. Dabei handelt es sich vor allem um Menschen, die bereits an einen anderen Ort verschleppt worden waren. In einigen Fällen konnte der Menschenhandel aber auch noch verhindert werden, wie die weltgrößte Polizeiorganisation Interpol mitteilte. Die Polizei nahm 3.744 Verdächtige fest.