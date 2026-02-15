Internationale Politik: Groß-Demos in mehreren Ländern für Freiheit im Iran

Kundgebung der Superlative: Zigtausende demonstrierten in München gegen die iranische Führung. Es war nicht der einzige Protest. Insgesamt gingen rund eine Million Menschen auf die Straßen.
München/Los Angeles - Bei einer Protestaktion in mehreren Ländern haben am Samstag rund eine Million Demonstranten ihre Solidarität mit den Menschen im Iran gezeigt. Allein in München verwandelten laut Polizei bis zu 250.000 Teilnehmer - unter ihnen viele Exil-Iraner aus ganz Europa - die Theresienwiese in ein grün-weiß-rotes Fahnenmeer. Es war die größte Demo für Freiheit im Iran, die es in Deutschland je gab.