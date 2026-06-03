Internationale Kooperation: Anti-Schleuser-Aktion der Bundespolizei in Afrika

2 Verschollen im Touristenparadies - bei ihrer Kampagne gegen Schleuser stieß die Bundespolizei auf den Seychellen auf einen Deutschen, der in der Heimat vermisst gemeldet war. (Symbolbild) Foto: Stephanie Von Aretin/dpa-tmn 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Verdächtige Dokumente, ein Helpdesk in Algier und schnelle Kommunikation über einen eigenen Messenger - Bilanz einer Kampagne gegen Menschenschmuggler und Fälscher.







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Potsdam - Bei einer Aktion gegen Schleuserbanden hat die Bundespolizei mit ausländischen Partnern mehrere Hundert verdächtige Dokumente überprüft. Überrascht waren die Polizisten, als ihnen von den Seychellen auch ein deutscher Pass per Foto übermittelt wurde. Er gehört einem Deutschen, der dort während eines Aufenthalts im Juli 2024 nach einer Schnorcheltour als vermisst gemeldet worden war.