Internationale Frauentage in Rottenburg: „Sexuelle Selbstbestimmung muss immer wieder neu verhandelt werden“

Internationale Frauentage in Rottenburg

1 Teilnehmerinnen beteiligen sich mit Plakaten an einer Protestaktion gegen das Selbstbestimmungsgesetz in Berlin. Benachteiligungen und Gleichstellung sind auch für den Rottenburger Integrationsbeirat wichtige Themen. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Kay Nietfeld

Anlässlich des Starts der Frauentage in Rottenburg am Samstag, 8. März, weist der Vorsitzende des Rottenburger Integrationsbeirats, Pietro Scalera, auf die nach wie vor vorhandenen Herausforderungen in Sachen Gleichstellung hin.









Pietro Scalera sagt in einem Statement gegenüber unserer Redaktion: „Die Rottenburger Frauentage starten wieder und sind ein wichtiges Ereignis unserer Stadt, das immer wieder auf die Themen der Gleichstellung hinweist. Echte Veränderung erreichen wir nur, wenn wir uns täglich dafür einsetzen. Trotz Fortschritten gibt es weiterhin Ungerechtigkeiten gegenüber Frauen. Auch Männer in sozialen Berufen und Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung erfahren Benachteiligungen. Täglich werden Grenzen überwunden, und deshalb sollten wir als Gesellschaft – Männer und Frauen – in unseren Unterschieden und Gemeinsamkeiten zusammenhalten und uns stärken.“