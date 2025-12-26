Internationale Fahndung läuft: Hausarrest verlassen – Bokis Vertrauter wieder auf der Flucht

Zwei Verdächtige, darunter ein mutmaßlicher Vertrauter von VS-Rotlichtkönig Boki, sind aus Bosnien-Herzegowina geflohen. Ermittler starten nun eine internationale Fahndung.

„Strenge Auflagen“ hatte der Gerichtshof von Bosnien-Herzegowina den in den Hausarrest entlassenen Verdächtigen auferlegt – doch auch diese hinderten Bokis Vertraute nicht daran, die Flucht zu ergreifen. Von zwei mutmaßlichen Straftätern, denen unter anderem internationaler Menschenhandel vorgeworfen wird, fehlt seit Oktober jede Spur. Einer von ihnen hat direkte Verbindungen in die Region.

Im vergangenen Oktober hatten Polizei und Ermittlungsbehörden in Bosnien-Herzegowina die kriminellen Aktivitäten des VS-Rotlichtkönigs Armin Culum auf einen Schlag beendet: Bei einer konzertierten Aktion gingen sowohl Boki, sein Sohn sowie weitere Mitglieder der kriminellen Vereinigung rund um die United Tribuns ins Netz.

Unter ihnen befanden sich auch ein heute 35-Jähriger, der vom Landgericht Konstanz im Zuge eines Prozesses wegen Zwangsprostitution im Dunstkreis der verbotenen Rocker zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war, sowie ein 23-Jähriger mit deutscher sowie bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit. Im April 2025 wurden diese beiden Tatverdächtigen sowie Bokis Sohn auf Anordnung der Staatsanwaltschaft aus der Untersuchungshaft entlassen.

Sie erhielten ebenso wie der VS-Rotlichtkönig, der im Juli ebenfalls das Gefängnis verlassen durfte, Auflagen: Hausarrest, Kontaktverbot zu weiteren Verdächtigen, Reiseverbot sowie ein regelmäßiges Vorstellen beim Gericht.

Gute Verbindungen rund um die Doppelstadt

Dass unter anderem Boki überraschenderweise freikam, dürfte auch mit der gesetzlichen Lage in Bosnien-Herzegowina zusammenhängen: Ein Jahr nach Erlass eines Haftbefehls endet dort die Untersuchungshaft. Möglicherweise wollte sich die Staatsanwaltschaft angesichts der umfangreichen Ermittlungen wegen internationalen Menschenhandels, internationaler Prostitution und Geldwäsche zeitlich Luft verschaffen.

Dies führte jedoch dazu, dass der 35-Jährige und der 23-Jährige die Flucht ergreifen konnten. Der 35-Jährige, der als enger Vertrauter von Boki gilt, kennt sich auch in der Region rund um Villingen-Schwenningen bestens aus. Er war unter anderem in einer Trossinger Firma angestellt. Deren Geschäftsführer war in früheren Recherchen unserer Redaktion durch Fotos und Firmenverflechtungen mit dem Umfeld der United Tribuns in Erscheinung getreten.

Verteidiger haben keinen Kontakt zu Mandanten

Nach dem Prozess vor dem Landgericht Konstanz, bei dem ihm keine Zwangsprostitution nachgewiesen werden konnte, zog es ihn dann – entgegen der Ankündigung, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen – nach Bosnien-Herzegowina in das direkte Umfeld von Boki, wo auch die Festnahme erfolgte. Nun ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

In einer Verhandlung am Gerichtshof von Bosnien-Herzegowina mussten die jeweiligen Verteidiger einräumen, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihren Mandanten hatten. Bereits am 21. Oktober hatte die örtliche Polizei, so erklärte es das Gericht, die Wohnadressen der beiden Beschuldigten kontrolliert, sie dort jedoch nicht antreffen können. „Nach den dortigen Erkenntnissen haben beide mutmaßlich Bosnien-Herzegowina verlassen“, erklärte die Richterin in der Verhandlung.

Auch Boki hat von der Flucht gehört

Das war auch Boki zu Ohren gekommen, wie sein Verteidiger erklärte. „Aus dem lokalen Umfeld in Sanski Most gebe es lediglich Hinweise, dass die beiden nicht mehr im Land seien“, gab er vor Gericht zu Protokoll. Der VS-Rotlichtkönig selbst habe – gemäß den Auflagen – keinerlei Kontakt zu den beiden nun Flüchtigen gehabt.

Die Folge der Flucht: Die Staatsanwaltschaft beantragte die Aufhebung der bisherigen Maßnahmen sowie den Erlass der Untersuchungshaft. Zudem wurde eine internationale Fahndung eingeleitet – bislang allerdings ohne Erfolg.

Hat die Flucht Auswirkungen auf die weiteren Ermittlungen und eine mögliche Hauptverhandlung gegen Boki und Co.? Die Staatsanwaltschaft von Bosnien-Herzegowina hält sich diesbezüglich bedeckt. Auf Anfrage unserer Redaktion heißt es:„Der Fall befindet sich in Bearbeitung, die Ermittlungen sind im Gange. Daher können wir derzeit keine weiteren Details oder Informationen mitteilen.“