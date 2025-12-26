Internationale Fahndung läuft: Hausarrest verlassen – Bokis Vertrauter wieder auf der Flucht

Zwei Verdächtige, darunter ein mutmaßlicher Vertrauter von VS-Rotlichtkönig Boki, sind aus Bosnien-Herzegowina geflohen. Ermittler starten nun eine internationale Fahndung.
„Strenge Auflagen“ hatte der Gerichtshof von Bosnien-Herzegowina den in den Hausarrest entlassenen Verdächtigen auferlegt – doch auch diese hinderten Bokis Vertraute nicht daran, die Flucht zu ergreifen. Von zwei mutmaßlichen Straftätern, denen unter anderem internationaler Menschenhandel vorgeworfen wird, fehlt seit Oktober jede Spur. Einer von ihnen hat direkte Verbindungen in die Region.