Internationale Ausstellung: Eine neue Bühne für die bildende Kunst im Lörracher Burghof

Die internationale Ausstellung „Die Kunst“ macht bei ihrer sechsten Ausgabe erstmals im Burghof in Lörrach Station. Anzahl und Auswahl der Künstler sind beachtlich.
Hektische Betriebsamkeit herrscht im Burghof Lörrach am Tag vor der Eröffnung der sechsten Ausgabe von „Die Kunst“. Erstmals findet die internationale Kunstmesse im Burghof statt, nachdem sie fünf Jahre lang im Haus der Begegnung in Grenzach-Wyhlen beheimatet war. Doch dort ist es den Organisatoren Volker Scheurer und Klaus Kipfmüller inzwischen zu klein geworden – und das lässt sich sowohl räumlich als auch konzeptionell verstehen.