Internationale Ausstellung: Eine neue Bühne für die bildende Kunst im Lörracher Burghof

Die internationale Ausstellung „Die Kunst“ macht bei ihrer sechsten Ausgabe erstmals im Burghof in Lörrach Station. Anzahl und Auswahl der Künstler sind beachtlich.

Hektische Betriebsamkeit herrscht im Burghof Lörrach am Tag vor der Eröffnung der sechsten Ausgabe von „Die Kunst“. Erstmals findet die internationale Kunstmesse im Burghof statt, nachdem sie fünf Jahre lang im Haus der Begegnung in Grenzach-Wyhlen beheimatet war. Doch dort ist es den Organisatoren Volker Scheurer und Klaus Kipfmüller inzwischen zu klein geworden – und das lässt sich sowohl räumlich als auch konzeptionell verstehen.

Unsere Empfehlung für Sie Große Kunstmesse „Die Kunst“ findet erstmals im Burghof statt Die internationale Kunstmesse „Die Kunst“ fand jahrelang in Grenzach-Wyhlen statt. Nächstes Frühjahr zieht sie in den Lörracher Burghof. Die Dimensionen sind gewaltig. 80 Künstler aus ganz Deutschland, aber auch aus Polen oder der Schweiz, stellen in diesem Jahr ihre Werke aus. Die kuratorische Leitung liegt bei den Organisatoren selbst, die mit Gespür für künstlerische Qualität und Atmosphäre ein Format schaffen wollen, das sich von rein kommerziell ausgerichteten Kunstmessen abhebt. Nach der Vernissage am Mittwochabend ist die Ausstellung von „Die Kunst“ ab heute, Donnerstag, 28. Mai, bis einschließlich Sonntag, 31. Mai, im Burghof für das Publikum geöffnet, täglich von 14 bis 22 Uhr.

Die Art Basel beginnt quasi mit „Die Kunst 6“

Mit dem Umzug nach Lörrach rückt die Messe zugleich näher an die in zwei Wochen beginnende Art Basel heran. Ob man von deren Strahlkraft profitieren wolle? „Ja, natürlich“, sagt Kipfmüller. „Die Art Basel hat bereits mehrere Satellitenveranstaltungen. Und jetzt bilden wir quasi den Auftakt.“

Schon der Titel der Messe verrät Selbstbewusstsein. Der Sprung aus Grenzach-Wyhlen an den Lörracher Burghof ist groß – und genau das ist von Scheurer und Kipfmüller auch gewollt. Ein unberechenbares Abenteuer mit ungewissem Ausgang sei es für ihn nicht, sagt Scheurer. „Wir wissen, was kommt. Wir haben ein tolle Veranstaltung mit vielen Künstlern, zu denen wir einen starken Bezug und ein tolles Verhältnis haben. Ich denke, es ist schon absehbar, dass ,Die Kunst’ in Lörrach ein Erfolg sein wird.“

Foto: Jan Boller

Erstmals gibt es dort auch Platz für großformatige Installationen. Dazu zählen die Arbeiten des Basler Künstlers Thomas Thüring. Er kombiniert kleine Gegenstände mit großen Baumwollplanen, auf denen kurze Schriftzüge stehen. So steht etwa ein kleines Boot, das an ein Flüchtlingsboot auf dem Mittelmeer erinnert, vor dem Schriftzug „Bon Voyage“. Der eigentlich freundliche Abschiedsgruß wird damit laut Beschreibung des Künstlers zum zynischen Kommentar.

Zu sehen sind außerdem die Trash-Art-Arbeiten der Zwillingsbrüder Andreas und Ralph Hilbert, die gemeinsam unter dem Namen „Anra“ ausstellen. Die Künstler aus Lottstetten haben bislang 24 an das Abendmahl erinnernde Tischinstallationen unter dem Titel „Kreativität frisst Krieg“ entwickelt.

Symbolhafte Tischdeko aus Wohlstandsmüll

Im Burghof zeigen sie Tisch Nummer 24 aus dem Jahr 2016 – eine Arbeit aus weggeworfenen Alltagsgegenständen und Elementen, die in zwölf Variationen an Krieg und Zerstörung erinnern.

Was erwarten die Organisatoren? Sie sind grundsätzlich überzeugt, dass sich „Die Kunst“ auch in Lörrach schnell etabliert und von den Lörrachern angenommen wird. Konkret in Besucherzahlen sei das aufgrund fehlender Erfahrung vor Ort schwierig, meint Kipfmüller. „Aber mit 3000 Besuchern wäre ich zufrieden, besser wären 5000.“

Auch für das kommende Jahr ist die Ausstellung fest im Terminkalender des Burghofs eingeplant. Dann möchten die Organisatoren noch mehr Fläche bespielen. Bereits jetzt haben laut Kipfmüller 14 Künstler zugesagt. Auch für den Burghof, der bislang vor allem mit Musik- und Theaterveranstaltungen verbunden wird, bietet sich mit der neuen Kooperation die Möglichkeit, sich stärker im Feld der bildenden Kunst zu verorten. „Wir haben gemerkt, dass die Leitung ein großes Interesse daran hat, uns hier zu haben“, sagt Kipfmüller.