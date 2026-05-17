Kein Impfstoff, eine heikle Sicherheitslage und Menschen auf Wanderschaft: Warum der aktuelle Ebola-Ausbruch laut WHO ein «außergewöhnliches Ereignis» ist.
Genf - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat wegen des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda eine internationale Gesundheitsnotlage ausgerufen. Mit diesem Schritt will die UN-Behörde in Genf unter anderem Nachbarländer in erhöhte Alarmbereitschaft versetzen und die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft mobilisieren. Es handle sich jedoch um keinen Pandemie-Alarm, stellte die WHO klar.