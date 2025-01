International: Weltuntergang in 89 Sekunden: Forscher warnen vor Desaster

2 Forscher warnen angesichts der unsicheren und instabilen Lage auf der Welt vor einer globalen Katastrophe. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Mit der «Weltuntergangsuhr» bewerten Wissenschaftler seit Jahren, wie nah die Menschheit dem Abgrund ist. Derzeit steht es so schlecht um die Erde wie nie. Dazu trägt auch Donald Trumps Rückkehr bei.









Washington - 89 Sekunden bis zum Weltuntergang: Angesichts der instabilen Weltlage warnen Wissenschaftler vor einer globalen Katastrophe. Forscher des "Bulletin of the Atomic Scientists" stellten die symbolische Zeit bis zum Untergang der Erde erstmals auf 89 Sekunden, wie sie in Washington mitteilten. 2023 hatten die Forscher die Zeiger der "Weltuntergangsuhr" erstmals auf 90 Sekunden vor Mitternacht gestellt und dies 2024 so belassen. Nun gingen sie einen Schritt weiter und warnten: "Die Welt befindet sich auf einem Kurs mit noch nie dagewesenen Risiken, und die Fortsetzung des derzeitigen Kurses ist eine Form von Wahnsinn."