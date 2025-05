Künftige «Air Force One»: USA nehmen geschenkten Jumbojet von Katar offiziell an

2 Die Pläne für das teure Geschenk sorgten bereits in den kommenden Tagen für große Empörung. (Archivbild) Foto: Brandon Lingle/The San Antonio Express-News/AP/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Dürfen sich die USA einen Regierungsflieger von einem anderen Staat schenken lassen? Ja, klar, meint Donald Trump - und schafft Fakten mit einer hochumstrittenen Vereinbarung.







Washington - Trotz scharfer Kritik nimmt die Regierung von US-Präsident Donald Trump ein teures Flugzeug als Geschenk von der Führung in Katar an. Das US-Verteidigungsministerium teilte mit, es akzeptiere in Übereinstimmung mit allen Regeln und Vorschriften eine Maschine vom Typ Boeing 747, die für Trump zum Regierungsflieger Air Force One aufgerüstet werden soll. Bei der Nachrüstung des Jumbojets würden angemessene Sicherheitsvorkehrungen für den Transport des US-Präsidenten sichergestellt.