International: Trump zurückhaltend zu neuen Russland-Sanktionen

1 US-Präsident Trump und die Europäer liegen beim Thema Russland-Sanktionen weit auseinander. Foto: Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa Die Europäer wollen wegen des Ukraine-Krieges dringend den Druck auf Russland erhöhen - mit neuen Sanktionen. Doch US-Präsident Trump ist nicht begeistert von der Idee.







Link kopiert



Kananaskis/Calgary - US-Präsident Donald Trump will Europa bei neuen Sanktionen gegen Russland den Vortritt lassen. Die Europäer sprächen viel darüber, aber zunächst sollten sie selbst handeln, sagte Trump am Rande des G7-Gipfels in Kanada zu den europäischen Bestrebungen, den Druck auf Russland zu erhöhen. Ob die USA nachziehen würden, ließ der Republikaner einmal mehr offen. "Vergessen Sie nicht, dass Sanktionen uns eine Menge Geld kosten", betonte Trump. "Wenn ich ein Land sanktioniere, kostet das die USA eine Menge Geld." Es gehe bei der Frage nicht nur um die Unterzeichnung irgendeines Schriftstücks, sondern um Milliarden Dollar. "Sanktionen sind nicht so einfach."