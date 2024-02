International: Steinmeier in der Mongolei: Jüngere Generationen gewinnen

1 Luvsannamsrai Oyun-Erdene, Ministerpräsident der Mongolei (l), und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Foto: Britta Pedersen/dpa

Deutschland und die Mongolei haben eine strategische Partnerschaft besiegelt. Bundespräsident Steinmeier setzt insbesondere auf die junge Generation.









Ulan Bator - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hofft darauf, dass vor allem jüngere Menschen die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Mongolei mit Leben füllen. "Wir wollen vor allem die jüngeren Generationen gewinnen, in diese deutsch-mongolischen Beziehungen zu investieren", sagte er in Ulan Bator. Junge Menschen in der Mongolei hätten Interesse an Energieerzeugung, Energiewende, nachhaltiger Landwirtschaft und Tourismus. Und sie profitierten auch davon, wenn der wirtschaftliche Austausch zwischen beiden Ländern verstärkt werde.