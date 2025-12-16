Erst gewinnt er den Ballon d'Or, nun ist er auch Weltfußballer: Ousmane Dembélé. Bei den Frauen gewinnt die Vorjahressiegerin. Auch ein Deutscher bekommt einen FIFA-Preis.
Doha - Ousmane Dembélé ist zum ersten Mal Weltfußballer. Der Franzose von Paris Saint-Germain setzte sich bei der Wahl gegen seinen Landsmann Kylian Mbappé (Real Madrid) und den Spanier Lamine Yamal durch. Der 28-jährige ehemalige Bundesliga-Spieler von Borussia Dortmund ist Nachfolger des Brasilianers Vinicius Junior. Als weltbeste Spielerin wurde zum dritten Mal hintereinander die Spanierin Aitana Bonmatí vom FC Barcelona geehrt.