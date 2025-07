1 Stefanie Brüschke (links) und Elena Husch haben für die interkulturellen Wochen ab Mitte September ein vielfältiges Programm organisiert. Foto: Störr Die interkulturellen Wochen finden in Haslach vom 20. September bis 10. Oktober statt







Die interkulturelle Woche wird deutschlandweit seit 50 Jahren durchgeführt, was Mitte Mai mit einem Festakt in Berlin gefeiert wurde. In Haslach geht die Aktion mit verschiedenen Veranstaltungen ab Mitte September bereits in die achte Auflage.