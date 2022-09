5 Die Diskussionsrunden bei der Auftaktveranstaltung der Interkulturellen Woche moderierte Journalistin Karina Eyrich (links). Foto: Grimm

Zum fünften Mal veranstaltet der Zollernalbkreis eine interkulturelle Woche, die mit 31 Veranstaltungen in fünf Städten ein Zeichen setzen will für Miteinander, Toleranz und Offenheit.















Albstadt-Tailfingen - "#offen geht" lautet das Motto der interkulturellen Woche, die mit einer Auftaktveranstaltung in der Zollern-Alb-Halle in Tailfingen eröffnet worden ist. Albstadts Erster Bürgermeister Udo Hollauer machte gleich zu Beginn mit dem Zitat von Ernst von Wildenbruch "Vielfalt ist die Würze des Lebens" deutlich, dass ein Einheitsbrei fade schmecke und langweilig sei. Deshalb habe das Leben vielfältige Formen und Farben entwickelt, um interessant, bunt und fordernd zu sein. Denn Vielfalt wolle entdeckt, erforscht und verstanden werden.

Migration und Rassismus

Das kristallisierte sich bei den von der Journalistin Karina Eyrich moderierten Podiumsdiskussionen mit den Themenschwerpunkten "Migration" und "Rassismus" deutlich heraus. "Nur wenn ich offen auf den Anderen zugehe und mich auf seine Welt einlasse, kann ich Verständnis für das für mich Fremde entwickeln", sagte die aus Kamerun stammende Diskutantin Estelle Anaelle Koschnike-Nguewo. Neben der Mitarbeiterin der Stabsstelle Integration beim Landratsamt und Leiterin der Gruppe "FürMitEinAnder" beteiligten sich an den Diskussionsrunden der Rektor der Hohenbergschule Ertekin Avcilar, Maritta Beuchel, Leiterin der Musik- und Kunstschule, Stephan Heesen von der Psychologischen Beratungsstelle, Musiklehrerin Lisa Livingston, Georgios Mpouras, Schulleiter der Schillerschule Onstmettingen, Kreisrätin Ute Krause, Pfarrer Hans-Joachim Fogl und Elisa Alber.

Andreas Ilch, Sachgebietsleiter des Amts für Familie Bildung, Sport und Soziales, der Besucher und Akteure zu Beginn willkommen hieß, wartete gleich zu Anfang mit sprachlicher Vielfalt auf, indem er Menschen unterschiedlicher nationaler Herkunft das Publikum mit einem bestimmten Satz begrüßen ließ. Chinesisch, Griechisch, Arabisch, Türkisch, Amerikanisch – die unterschiedliche lautmalerische Sprachmelodie faszinierte, wobei das Englische den deutschen Ohren schon fast so vertraut schien wie die Muttersprache. Faszinierend auch die Programmzusammensetzung dieses Auftaktevents, dass trotz der rund dreistündigen Dauer überaus kurzweilig daherkam.

Tänze mit lateinamerikanischen Rhythmen

Die Zumba-Gruppe von Schülerinnen der Hohenbergschule, fast alle mit Migrationshintergrund, zeigten Tänze mit lateinamerikanischem Rhythmus. Beeindruckend auch die Gesangsschülerinnen von Lisa Livingston. Die Gesangspädagogin hat es geschafft, die zwölf Jahre alte Ukrainerin Nadiia Denis, die in Deutschland geborene Chinesin Jing-Yi Truong (15 Jahre) sowie Maria Stoyanova (15 Jahre) aus Bulgarien, seit fünf Jahren in Deutschland lebend, und die 18-jährige Kroatin Sara Lezajic, seit sechs Jahren in Deutschland, jeweils als Solistinnen auf die Bühne zu bringen, wo sie ihr musikalisches Potenzial trotz der individuellen Schicksale entfalteten. Das Publikum war beeindruckt und sparte nicht mit Beifall.

Musikalische Darbietung ganz anderer Art entfaltete die orientalische Tanzgruppe von Katerina Grill. Mit Schleier, Glitzer, wallendem Haar und spärlich bekleidet, wie sich das für Bauchtänzerinnen gehört, wussten die Frauen die Blicke zu fesseln. Aber auch durch Ästhetik, Eleganz und Ausdruck vermittelten die Tänzerinnen neben der zur Schau gestellten prallen Weiblichkeit Selbstbewusstsein und Stolz.

Breites Spektrum an kultureller und nationaler Vielfalt

Diese Auftaktveranstaltung fächerte ein breites Spektrum an kultureller und nationaler Vielfalt auf, die zum Nachdenken und Hinterfragen anregte. "Menschen, die sich für ihre Wurzeln interessieren, sind oft erstaunt über die Migrationsanteile innerhalb des eigenen Familienstammbaums", stellte Andreas Ilch fest. Und Udo Hollauer hielt in seiner Rede fest, dass etwa ein Fünftel aller in Deutschland Lebenden eigene Migrationserfahrungen oder solche in der Elterngeneration aufwiesen. "Alle Menschen sind Migranten auf dieser Erde", sagte Susan Tatah, Künstlerin aus Kamerun, "wir sind alle Auswanderer". Das hatte auch Udo Hollauer gesagt: "Auswanderung, ob erzwungen oder freiwillig, hat es zu allen Zeiten gegeben, sie ist Teil der Menschheitsgeschichte."

Mit den Veranstaltungen in den nächsten Wochen in Balingen, Hechingen, Rosenfeld und Schömberg wollen die Verantwortlichen den Blick schärfen für gegenseitigen Respekt, Toleranz und Akzeptanz für Mitmenschen unterschiedlicher internationaler Herkunft und Religionen. Unterschiede sollen als Bereicherung erfahren werden, denn "Vorurteile, Ressentiments und menschenverachtende Einstellungen können nur abgebaut und neue verhindert werden durch Information, Austausch, Begegnung und Dialog", so Hollauer.