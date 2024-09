Interkulturelle Woche: Mit diesen Aktionen beteiligt sich Balingen

Mit dem Ziel, interkulturelle Begegnungen zu schaffen, den Dialog zu stärken, Vorurteile abzubauen und gegenseitiges Verständnis aufzubauen, findet im Zollernalbkreis die Interkulturelle Woche (IKW) 2024 statt. „Auch die Stadt Balingen beteiligt sich selbstverständlich bei der großangelegten Aktion im Landkreis“ heißt es in einer Stadtmitteilung.

Jasmin De Barros, Integrationsbeauftragte der Stadt Balingen, gehört der Steuerungsgruppe der zehntägigen Veranstaltungsreihe an. Sie betont in der Mitteilung: „Gerade jetzt ist es wichtig, Räume zu schaffen, in denen sich Menschen – unabhängig von Ihrer Herkunft – kennenlernen, austauschen und einander zuhören können. Eine gelungene Integration braucht eine Annäherung von beiden Seiten.“

Lesen Sie auch

Marktplatz der Vielfalt am 29. September

Mit dem „Marktplatz der Vielfalt“ am 29. September eröffnet in diesem Jahr die Stadt Balingen die Interkulturelle Woche. Von 11 bis 16 Uhr werden neben einem Bühnenprogramm mit verschiedenen musikalischen, tänzerischen und künstlerischen Darbietungen, nationale und internationale Speisen und viele Mitmachaktionen angeboten. Darüber hinaus laden viele Organisationen zu einem offenen Dialog ein.

Neben der Eröffnungsfeier finden in Balingen auch dieses Jahr zahlreiche weitere Veranstaltungen im Rahmen der IKW statt:

Das Netzwerk Antirassismus organisiert in der Zehntscheuer Balingen einen Poetry Slam, bei dem Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren ihre selbst geschriebenen Werke mit „kraftvollen Worten präsentieren und für ein buntes Miteinander in Balingen werben“, heißt es.

Arbeitskreis Asyl Balingen lädt zur Tafel der Nationen

In der Heilig-Geist-Kirche wird das Gemälde „Der geteilte Apfel“ ausgestellt, in dem der eritreische Künstler Mulugeta Tekle seine Flucht und Ankunft in Deutschland im Jahr 2015 verarbeitet. Begleitend dazu findet ein Gesprächsabend zu diesem Thema statt.

Der Arbeitskreis Asyl Balingen lädt ein zu einem „Café International Spezial“ mit einer „Tafel der Nationen“. Alle sind eingeladen, eine Spezialität (Gebäck oder Fingerfood) aus ihrem Heimatland mitzubringen und sich – nicht nur kulinarisch – mit Gästen aus der ganzen Welt auszutauschen. Außerdem gibt es eine eritreische Kaffeezeremonie und ein Programm für Kinder.

„Beim Tag der offenen Moschee lädt die Ahmadiyya Gemeinde ein, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich kennenzulernen und Vorurteile abzubauen“, heißt es in der Mitteilung

Die komplette Programmübersicht, auch mit den Veranstaltungen in Hechingen und Albstadt findet sich auf der Homepage der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau.