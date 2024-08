Interkulturelle Woche in VS: Fußball spielen für die bunte Vielfalt

Interkulturelle Woche in VS

1 Fußball spielen gegen Rassismus – das findet in Schwenningen am Samstag, 28. September, statt. Foto: © matimix – stock.adobe.com/matimix

Vom 22. September bis 29. September findet in diesem Jahr wieder die Interkulturelle Woche statt. Auch die Stadt Villingen-Schwenningen beteiligt sich mit einer Aktion und richtet ein Fußballturnier gegen Rassismus aus.









Link kopiert



Der Kick gegen Rassismus geht in die dritte Runde. Am Samstag, 28. September, veranstaltet die Mobile Jugendarbeit vom Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport das Fußballturnier „Vielfalt trifft VS – niemand steht im Abseits“, wie jetzt eine Pressemitteilung der Stadt ankündigt.