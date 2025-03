Unter dem Motto „Dafür!“ findet in diesem Jahr die mittlerweile achte Interkulturelle Woche (IKW) vom 20. bis 28. September im Zollernalbkreis statt, bei der sich auch die Stadt Balingen wieder beteiligt. Alle Bürger sind dazu eingeladen, aktiv an der Gestaltung dieser Woche mitzuwirken.

„Die Interkulturelle Woche ist eine bundesweite Initiative, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt, den Austausch zwischen Kulturen fördert und ein Zeichen für Toleranz und Offenheit setzt“, heißt es in einer Mitteilung. Mit einem vielfältigen Programm solle in Balingen ein klares Bekenntnis zu einem respektvollen Miteinander abgegeben werden.

Gesucht werden engagierte Menschen, Vereine, Schulen, Institutionen und Initiativen, die mit eigenen Veranstaltungen, Workshops, Vorträgen oder künstlerischen Beiträgen zur Bereicherung der Woche beitragen.

Beiträge sind Willkommen

Organisiert wird die IKW in Balingen von der Integrationsbeauftragten der Stadt Balingen Jasmin de Barros, der Fachbereichsleiterin für Flüchtlingssozialarbeit der Diakonie Balingen Margareta Theile und der Integrationsbeauftragten des Zollernalbkreises Ute Sauter.

Wer die Interkulturelle Woche in Balingen mit einer Idee oder einem Beitrag mitgestalten möchte, kann sich an Jasmin de Barros, per Mail an integration@balingen.de oder unter der Telefonnummer 0152/34 62 46 66 wenden.

Des Weiteren sind alle interessierten Akteure zu einem ersten Treffen am Donnerstag, 3. April, um 17 Uhr in das Landratsamt in Balingen eingeladen. Anmeldungen dazu nimmt Ute Sauter per Mail integration@zollernalbkreis.de oder telefonisch unter 07433/92 13 58 entgegen. Darüber hinaus beantwortet Sauter allgemeine Fragen rund um die Interkulturelle Woche im Zollernalbkreis.