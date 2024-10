Die „interkulturelle Woche“ des Juks³ in Schramberg bot für Kinder einiges. Neben der „Langen Tafel“ mit Essen aus aller Welt am Rathausplatz gab es ein buntes Programm.

Intention der Woche war die Förderung von Offenheit und Toleranz und kulturellem Austausch.

Über den Aktionszeitraum kreierte das Eiscafé Rino eine besondere Eissorte, die italienisches Eis mit Zutaten aus dem arabischen Raum vereinte. Passend hierzu wehten an den Fahnenmasten vor dem Rathaus drei buntgestaltete Banner mit Statements zu „Zusammenhalt in Vielfalt, Respekt und Offenheit“. Die Fahnen wurden von Kindern im Juks³-Sommerferienprogramm bemalt.

„Bei uns in Schramberg leben Menschen verschiedener Kulturen“, sagte Oberbürgermeisterin Eisenlohr. „Einander mit Respekt und Wertschätzung zu begegnen ist dabei sehr wichtig. Veranstaltungen wie die interkulturelle Woche können dazu beitragen, dass wir uns gegenseitig besser verstehen und voneinander lernen.“, führte sie weiter aus.

Vorführung eines Films

In Kooperation mit dem Subiaco Kino wurde für zwei Klassen der GWRS Sulgen der Film „Sieger sein“ vorgeführt. Er brachte das Schicksal eines syrischen Mädchens auf die Leinwand, das ungewollt aufgrund des Krieges fliehen muss und in Deutschland erst einmal auf Ablehnung und Skepsis stößt. „Der Film zeigt uns, dass Integration kein einseitiges Bemühen ist, sondern nur funktioniert, wenn auch die aufnehmende Gesellschaft Geflüchteten mit Offenheit begegnet und sie als Menschen mit ihren persönlichen Stärken anerkennt und ihnen Raum bietet, den eigenen Platz zu finden“, erklärt Kathrin Fehrenbacher, Integrationsbeauftragte der Stadt Schramberg dazu.

Beim mehrsprachigen Bilderbuchkino auf Deutsch, Arabisch und Rumänisch erhielten am Donnerstag Klein und Groß einen Eindruck von der Vielfalt an Klängen der drei unterschiedlichen Sprachen.

Speisen aus 50 Ländern

Bei der „Langen Tafel“ zur Abschluss der interkulturellen Woche gab es ein Buffet mit über 50 Speisen aus verschiedenen Ländern. So waren Gerichte unter anderem aus Syrien, der Türkei, Rumänien, Thailand, Deutschland, aber auch aus Südamerika und Afrika von Privatpersonen und Kulturvereinen zubereitet worden. Die große Auswahl an Spezialitäten hat die Vielfalt von Menschen in Schramberg und ihren Herkunftsländern sichtbar und erlebbar gemacht und alle gemeinsam an einen Tisch gebracht.