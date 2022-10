7 In der Küche von St. Elisabeth kochten vor allem Frauen aus mehreren Ländern gemeinsam. Hahn im Korb: Hausmeister Ulrich Schwientek (links). Foto: Conzelmann

"Kennenlernen – Neues entdecken – gemeinsam essen" lautete das Motto zur Interkulturelle Woche im katholischen Gemeindesaal St. Elisabeth. Dabei ging es aber um weit mehr als das Erkunden unbekannter Genüsse.















Albstadt-Tailfingen - Das geflügelte Wort "Die besten Partys finden in der Küche statt" kam einem unweigerlich in den Sinn beim Blick in die Küche von St. Elisabeth: Dort scherzten, plauderten und vor allem lachten die Teilnehmerinnen des Abends "Kennenlernen – Neues entdecken – gemeinsam essen", die zuerst miteinander kochten und dann miteinander schmausten. Menschen, die aus Syrien, dem Iran, Ägypten und der Türkei kamen, hatten ihre beliebtesten Rezepte mitgebracht und teilten ihr Wissen miteinander – auch mit den deutschen Mitarbeitern der Kirchengemeinde und der Caritas, die zu diesem Kocherlebnis eingeladen hatten. Denn Begegnung auf Augenhöhe ist wichtig für Flüchtlinge und für Einheimische.

Begegnungsräume zu allen Tageszeiten an vielen Orten

Anne Tulke von der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau bietet mit ihrem Team seit den großen Flüchtlingsbewegungen 2015 Begegnungsräume an. Das können Treffen zum Frühstück sein oder Ausflüge mit Besichtigungen von Kirchen und Begegnungsstätten anderer Religionen. So soll der Blick für das neue Zuhause geweitet werden. Auch im Jugendbereich gibt es Kooperationsprojekte.

"So viele Kompetenzen und Ressourcen"

Im "Erzählcafé" dürfen Frauen und Männer von ihren Fluchterlebnissen sowie von den Sitten und Gebräuchen ihrer Herkunftsländer berichten. "Diese Menschen bringen so viele Kompetenzen und Ressourcen mit, was viele bei uns gar nicht sehen", sagt Anne Tulke. Zum Beispiel auch leckere Rezepte: Die Teilnehmer bereiteten "Fateh" zu, ein Gemüsegericht aus Kichererbsen. Eine der Syrerinnen berichtet, dass es "in Aleppo morgens und abends gegessen wird –eigentlich immer". Dazu wird das in der arabischen Welt weit verbreitete Fladenbrot geröstet.

Gehört sogar zum Weltkulturerbe

"Kisir" ist ein Rezept für einen Couscous-Salat türkischer Art. Oder vielleicht doch syrischer Art? Nein, werden die Mitköche belehrt, in der syrischen Variante ist viel weniger Couscous.

Egal, ob auf türkische oder syrische Weise zubereitet: Couscous, dessen Grundlage aus angefeuchteten und zu Kügelchen zerriebenem Grieß besteht, gehört seit 2020 zur Unesco-Liste der "immateriellen Weltkulturerbe".

Nichts für Kalorienzähler

Bauklötze staunten die Teilnehmerinnen bei der Zubereitung des "Basbousa", vielmehr bei der Vorbereitung des Sirups für diesen Grießkuchen: Drei Tassen Zucker auf drei Tassen Wasser – die Köstlichkeit aus dem Nahen Osten ist definitiv nichts für Kalorienzähler.

Weil ein persisches Sprichwort sagt "Es ist schade um jede Speise, die allein gegessen wird" folgte dem gemeinsamen Kochen das miteinander Essen und Trinken. Unbestritten ist das immer noch eine der schönsten Arten, Gemeinschaft miteinander zu teilen – weltweit.