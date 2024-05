1 Unter anderem in diesem Bereich nahe der A81 soll das Interkommunale Gewerbegebiet Kompass81 entstehen. (Archivfoto) Foto: Jürgen Lück

Der Aufkauf der Grundstücke im künftigen interkommunalen Gewerbegebiet in Empfingen ist abgeschlossen. Bürgermeister Ferdinand Truffner lässt die Sektkorken knallen nach jahrelangen Verhandlungen und Gesprächen.









2018 startete die Empfinger Gemeindeverwaltung mit dem Aufkauf von Grundstücken im künftigen interkommunalen Gewerbegebiet Kompass81 mit entsprechenden Regelungen der Nachzahlungsverpflichtung. Nach den Eigentümerinfoveranstaltungen und der finalen Bewertung der Grundstücke im Jahr 2020 übernahm der Zweckverband die Aufgabe, begleitet von einer der größten Stadtentwicklungsgesellschaften in Deutschland, die STEG in Stuttgart. Am 11. November 2020 erfolgte mit großem Aufwand, bedingt durch die Corona-Pandemie, die nichtöffentliche Eigentümerinformation zum Aufkauf der Flächen. Hierbei wurden allen Eigentümern im Gebiet die Aufkaufbedingungen und das Wertgutachten vorgestellt, blickt Bürgermeister Ferdinand Truffner in einer Pressemitteilung zurück.