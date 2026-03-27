Interfinity-Festival: Wenn in Basel Kunst auf Wissenschaft trifft

Kunst gilt als abgedreht und Wissenschaft als abgehoben. Das Interfinity-Festival in Basel verknüpft beide Bereiche und holt sie damit aus ihren jeweiligen Elfenbeintürmen.
Basel gilt als Stadt der Künste und ebenso unbestritten verdient Basel das Prädikat, eine Stadt der Wissenschaften zu sein. Zwischen diesen beiden parallelen Welten, die auf den ersten Blick nichts gemeinsam haben, baut ein Festival der besonderen Art seit einigen Jahren Brücken. Interfinity heißt das Veranstaltungsformat, das stets die scheinbar fernliegenden Aspekte miteinander verknüpft. Mit wachsendem Erfolg, wie sich bei der diesjährigen Ausgabe mit dem Schwerpunkt Kosmos zeigte. 7000 Besucher hat Gründer und Direktor Lukas Loss bei dem ganz ohne öffentliche Subventionen arbeitenden Festival gezählt.