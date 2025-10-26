Interessierte Frauen gesucht: Beginen-Projekt in Hechingen-Stein nimmt neuen Anlauf

Das Wohnprojekt der Beginenstiftung in Stein holt neuen Schwung. Zuletzt waren mehrere Frauen abgesprungen. Die Stiftung ist aber nach wie vor überzeugt von dem Vorhaben.
Vielversprechend klangen die Pläne der Tübinger Beginenstiftung im Mai 2024. Auf einem brach liegenden Fabrikgelände direkt an der Bahnlinie soll ein Beginenhof entstehen, auf welchem etwa zwölf alleinlebende Frauen zusammen wohnen. Das Grundstück wurde der Beginenstiftung zugestiftet; eine offizielle Schlüsselübergabe mit dem Zustifter war für Anfang 2025 vorgesehen.