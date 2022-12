1 Die Gutacher Modelleisenbahn am Ortsausgang ist weiterhin geschlossen. Foto: Lübke

Die Schwarzwald-Modellbahn in Gutach steht weiter auf der Kippe. Nachdem sie im Herbst hatte schließen müssen, wird weiter nach einer Lösung gesucht – auch im Rathaus.















Gutach - "Wir hoffen sehr, dass sich im neuen Jahr jemand findet, der die Modellbahn weiter betreibt", berichtet Bürgermeister Siegfried Eckert im Gespräch mit unserer Redaktion. Noch sei die Bahn in der Halle neben dem Norma-Markt aufgebaut.

Die Firma Centerscape, Besitzer des Gebäudes, hatte eine Anfrage unserer Redaktion im Oktober folgendermaßen beantwortet: "Sollte es keine Interessenten geben, die die Bahn übernehmen wollen, müssen die Mietflächen leider geräumt werden, unter anderem, um diese potenziellen neuen Mietern zur Verfügung zu stellen."

Für das touristische Angebot in Gutach sei die Bahn eine tolle Ergänzung, betont der Bürgermeister. "Immerhin regnet es ja auch einmal in Gutach", befindet Eckert und lacht. "Da ist die Bahn eine gute Indoor-Ergänzung zum Freilichtmuseum, der Rodelbahn, dem Park mit allen Sinnen und dem Adventure-Golf." Von Seiten der Gemeinde könne ein Interessent daher auf volle Unterstützung hoffen. Die Gemeinde könne ein solches Projekt nur begleiten, tue das aber gern.

Eckert bedauert sehr, dass es mit dem bisherigen Betreiber Samuel Reichert nicht geklappt hat. Bekanntlich hatte die Bahn im Herbst Insolvenz anmelden müssen. Gespräche mit einem Investor waren zuvor gescheitert. Und auch ein Schreiben, in dem Reichert eindringlich um Unterstützung warb – "Es brennt, wir suchen Sie" schrieb er – hatte schlussendlich keinen Erfolg.

Dabei war die Bahn ein beliebter Anziehungspunkt für Touristen und Modelleisenbahn-Fans. Über Jahre war ihr Standort in Hausach gegenüber des Bahnhofs. Als dort ein neuer Rewe-Markt geplant wurde, musste sie weichen. Das Gebäude wurde abgerissen, die Modellbahn fand ihren neuen Platz in Gutach.

Im Januar 2019 wurde die Bahn in Hausach geschlossen, im Dezember desselben Jahres der Pachtvertrag für die Halle in Gutach unterzeichnet. Mit viel Liebe wurde die Modellwelt, die die historisch bedeutsame Schwarzwaldbahn im Miniaturformat erlebbar macht, danach in Hausach ab- und in Gutach wieder aufgebaut. Verschiedene Faktoren verzögerten die Eröffnung, so fiel das Projekt mitten mitten in die Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen und Lockdowns. Außerdem konnte die Anlage in Gutach unter anderem wegen des schwierigen Grundrisses der Halle nicht ohne Weiteres wieder aufgebaut werden. Mitte 2019 ging man noch von einer Bauzeit von sechs Monaten aus. Pandemie, Lieferengpässe und Kostensteigerungen sorgten für einige Verzögerungen und die Bahn konnte dann erst im September 2022 eröffnet werden.

Letztlich führte eine Vielzahl von Gründen zur Schließung. Reichert hatte damals dazu geschrieben: "Eine Herausforderung, Pandemie, Genehmigungsverfahren, Umzug, Aufbau, nicht zuletzt die enorme Preissteigerung der Materialien sowie Lieferverzug brachten uns nach großem Einsatz aller Beteiligten an einen Punkt, an dem es nun nicht mehr weitergehen kann." Damit das Projekt nun doch noch Erfolg hat, hoffen Eckert und die Gemeinde darauf, dass sich bald ein Interessent meldet.

Dort, wo bis vor wenigen Jahren die Schwarzwald-Modellbahn in Hausach stand, befindet sich inzwischen eine große Brachfläche. Im Hausacher Osten, gegenüber des Bahnhofs, sollte an dem Standort ein großer Rewe-Markt entstehen. Im August 2020 war man beim Spatenstich noch optimistisch: Im Herbst 2021 sollte der Markt fertig sein. Doch daraus wurde nichts. Zunächst erwirkte eine Anwohnerin einen Baustopp. Trotz eines neuen Lärmschutzgutachtens und einer geplanten Vergrößerung der Lärmschutzwand kam es zu keiner Einigung. Die Projektentwickler hätten eine Änderungsgenehmigung benötigt – im Oktober wurde der neue Bebauungsplan aber vom Verwaltungsgerichtshof des Landes in Mannheim für unwirksam erklärt. Auf die Urteilsbegründung wartet man im Hausacher Rathaus übrigens immer noch.