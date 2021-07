1 Wie bei der richtigen Wahl bekommen die Schüler Stimmzettel mit den Kandidaten ihres Wahlkreises. Die Juniorwahl soll so realistisch wie möglich ablaufen. Foto: Juniorwahl 2021

In gut zwölf Wochen findet die Bundestagswahl statt. Doch wie kann man junge Erwachsene für Wahlen und Politik begeistern und sie zur Wahlurne bringen? Der Grundstein muss früh gelegt werden, beispielsweise bei der Kampagne Juniorwahl, an der sich die Realschule mit der Klassenstufe neun und zehn beteiligt.

Bad Dürrheim - In diesem Jahr endet die Ära Angela Merkels und es dürfen 18-Jährige wählen, die keine andere Regierungschefin oder -chef als Merkel kennen. Denn vor 16 Jahren, am 22. November 2005, als die heute 18-jährigen zwei Jahre alt waren, wurde Merkel erstmals in ihr Amt gewählt. Die 16-jährigen hingegen dürfen bei der Bundestagswahl ihre Stimme nicht abgeben, wohl aber bei den Kommunalwahlen in Baden-Württemberg. So haben die Schulen also einen gewissen Bildungsauftrag – ein Projekt dabei ist die Aktion Juniorwahl, an der die Realschule Bad Dürrheim mit den Klassenstufen neun und zehn teilnimmt.

