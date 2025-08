Der in vielen Bereichen neu gestaltete Jungbauernhof in Buchenberg bietet interessante Einblicke.

Im Rahmen seiner Mitgliederversammlung besichtigte der Verein „Bauwerk Schwarzwald“ den Jungbauernhof, der von Christian Lehmann, Geschäftsführer von „Lehmann Holzbauten“ in vielen Bereichen neu gestaltet wurde.

Der Verein als „Kompetenzzentrum für Schwarzwälder Architektur, Handwerk und Design“ stellte Projekte zur Reaktivierung leerstehender Schwarzwaldhäuser vor – ebenso die Architekturroute, die „Beispiele für gutes regionales Bauen“ von privater, kommunaler oder gewerblicher Seite aufzeigt, die von Interessierten in Augenschein genommen werden können.

Die Schwarzwald Tourismus GmbH bietet dazu Routenvorschläge an. Für beide Projekte sind Neuzugänge immer willkommen. Ebenso wie für den ausgelobten „Handwerk & Design Preis“.

Architekt Hardy Happle sprach über die „Schwarzwaldikone Eindachhof“, die für gegenwärtige Probleme in Sachen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz Lektionen erteilen könne. Es handle sich um die Krone der Holzbaukultur, da nur mit Material aus der Umgebung stabil gebaut, natürliche Prozesse möglichst einfach und effizient genutzt worden seien. Die multifunktionalen Gebäude habe man perfekt an die Umgebung angepasst, die reparaturfreundliche Holzkonstruktion sei in Modulbauweise entstanden.

Variable Wandfüllungen und Lüftungsöffnungen

Happle beschrieb selbsttragende, variable Wandfüllungen, Lüftungsöffnungen oder den Rußabzug durch die Küche, der Lebensmittel konservierte, Schädlinge im Holz bekämpfte und durch unterschiedliche Temperaturen für die Durchlüftung des Gebäudes sorgte. Weit überhängende Dächer seien konstruktiver Holzschutz gegen Schlagregen.

Große Glasverkleidungen trennen Wohnbereiche voneinander ab und erlauben den Blick aufs Holzgebälk. Foto: Stephan Hübner

Mit „Das alte Schwarzwaldhaus in die Zukunft bauen – ungenutzt, umgenutzt, neu genutzt – weiterdenken, weiterplanen, weiterbauen“, hatte Lehmann seinen Vortrag überschrieben. Er wies darauf hin, dass die Höfe zwar 500 Jahre lang gut funktionierten, für heutige Landwirtschaft aber kaum noch nutzbar seien.

Teilweise sind Sanierungen von außen sichtbar. Foto: Stephan Hübner

Für die wirtschaftliche Existenz brauche es Standbeine wie Forst- und Energiewirtschaft oder Ferienwohnungen. Lehmann präsentierte von ihm entsprechend umgebaute Schwarzwaldhöfe, aber auch die Schwierigkeiten, auf die er im Jungbauernhof stieß. Der massiv vorhandene Hausschwamm wurde dank einer thermischen Behandlung „im Großen und Ganzen erfolgreich“ bekämpft, dazu musste das Dach abgedichtet werden, wobei die alten Schindeln möglichst erhalten bleiben sollten.

Solarmodule sollen noch eingebaut werden. Foto: Stephan Hübner

In bisher noch mit Plastikplanen verkleideten Zwischenbereichen möchte Lehmann Solarmodule einbauen.

Sehr rustikal wirkt das Gebäude in Buchenberg in den unteren Geschossen. Foto: Stephan Hübner

Viel Glas im Inneren sorgt für ungehinderte Blicke aufs Dachgebälk. Das zugleich modern und rustikal wirkende Ambiente fand bei den Vereinsvertretern viel Anklang.

Weitere Informationen zum Verein gibt es im Internet unter der Adresse bauwerk-schwarzwald.de.