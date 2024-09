Interboot: Experte: Klimadiesel für Bootsmotoren noch Nischenprodukt

2 Erste Tankstellen bieten den neuen Treibstoff schon an. (Archivbild) Foto: Felix Kästle/dpa

Seit Mai wird sogenannter Klimadiesel an Zapfsäulen verkauft. Dass auch Boote mit dem neuen Kraftstoff fahren können, ist eher weniger bekannt. Die Wassersport-Messe widmet sich nun dem neuen Diesel.









Friedrichshafen - Kraftstoff aus gebrauchtem Pflanzenöl soll auch für Motorboote bekannter werden. Erste Tankstellen am Bodensee bieten den als "HVO" (Hydrotreated Vegetable Oil) bezeichneten Treibstoff etwa aus Frittenfett bereits an. Die Branche sieht aber noch ordentlich Luft nach oben, wie es von der am Mittwoch in Friedrichshafen beginnenden Wassersport-Messe Interboot hieß. Die Messe am Bodensee will mit ihrer diesjährigen Ausgabe den Bekanntheitsgrad von HVO erhöhen.