Intensive Arbeitswoche mit Beifall belohnt: Abschlusskonzert der Meisterschüler begeistert

1 Die jungen Meisterschüler haben ihr Publikum begeistert. Foto: Buchta/

Nach einer intensiven Vorbereitung haben sich vier Teilnehmer des Meisterkurses Gesang beim abwechslungsreichen Abschlusskonzert bühnenreif vor einem großen Publikum präsentiert.









Sechs Sängerinnen und Sänger haben in diesem Jahr am Gesangskurs von Bariton Bernd Valentin und Korrepetitor Klaus Bernhard Roth im Haus der Musik teilgenommen. Nur vier von ihnen konnten am Sonntag vor vollem Haus die Früchte ihrer Arbeit in Form von riesigem Beifall einfahren. Zwei der jungen Gesangskünstler, die Sopranistinnen Janina Beutler und Philumena Reiser, waren beim Abschlusskonzert verhindert.